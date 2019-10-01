Азербайджанская студентка попала в тяжелое ДТП в Стамбуле.

Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, студентка Стамбульского университета Бильги 22-летняя Назрин Гасанова попала под машину, переходя дорогу по пешеходному переходу, передает Day.Az.

Прохожие доставили девушку в больницу. Сейчас ее состояние удовлетворительное.

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