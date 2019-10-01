https://news.day.az/society/1161550.html Азербайджанскую студентку сбила машина в Турции - ВИДЕО
Азербайджанскую студентку сбила машина в Турции - ВИДЕО
Азербайджанская студентка попала в тяжелое ДТП в Стамбуле.
Как передает Day.Az со ссылкой на Oxu.Az, студентка Стамбульского университета Бильги 22-летняя Назрин Гасанова попала под машину, переходя дорогу по пешеходному переходу, передает Day.Az.
Прохожие доставили девушку в больницу. Сейчас ее состояние удовлетворительное.
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