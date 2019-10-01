В Главное управление по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана в течение года (с 1 октября 2018 по 1 октября 2019 года) поступили 8 118 связанных с коррупцией обращений граждан.

Об этом говорится в статье генерального прокурора Закира Гаралова, опубликованной в официальной печати, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По 27 поступившим обращениям было возбуждено уголовное дело по различным статьям УК Азербайджана и проведено следствие.

Гаралов отметил, что 3302 обращения были направлены в соответствующие министерства, комитеты и организации с сохранением под контролем, 117 были расследованы в соответствующих структурных организациях прокуратуры, 217 - в Главном управлении, по 46 не связанным с коррупцией обращениям гражданам были даны разъяснения.

Также в результате мер, совместно проведенных с госструктурами, были рассмотрены другие обращения с восстановлением нарушенных прав граждан.

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