1 октября вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.



В новом номере газеты читайте: Азербайджан в топ-20 Doing Business 2020, Страна будет экспортировать продукты питания в Южную Корею, Новые беспилотники будут приобретены для сельского хозяйства, Баку и Анкара обсуждают взаимное признание электронных подписей и т.д.

AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).



С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.

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