В Азербайджане постоянно оказываются внимание и забота о лицах из уязвимых групп населения.

Об этом вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов сказал на встрече в доме престарелых в Бильгя, проведенной по случаю Международного дня пожилых людей, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

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