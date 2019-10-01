https://news.day.az/society/1161627.html Вице-премьер: В Азербайджане постоянно оказываются внимание и забота о лицах из уязвимых групп населения
Вице-премьер: В Азербайджане постоянно оказываются внимание и забота о лицах из уязвимых групп населения
В Азербайджане постоянно оказываются внимание и забота о лицах из уязвимых групп населения.
Об этом вице-премьер, зампредседателя - исполнительный секретарь правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Али Ахмедов сказал на встрече в доме престарелых в Бильгя, проведенной по случаю Международного дня пожилых людей, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
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