В Шахдагском национальном парке проложено около 50 туристских троп, и в этом году появятся еще две.

Об этом в ходе "круглого стола" на тему "Экотуристическая деятельность в национальных парках Азербайджана" сказала Мелек Шукюрова - директор азербайджанского представительства Регионального экологического центра, сотрудничающего с министерством экологии и природных ресурсов в рамках проекта по созданию "экокоридоров", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

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