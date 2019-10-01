https://news.day.az/society/1161628.html Новшество в Шахдагском нацпарке
Новшество в Шахдагском нацпарке
В Шахдагском национальном парке проложено около 50 туристских троп, и в этом году появятся еще две.
Об этом в ходе "круглого стола" на тему "Экотуристическая деятельность в национальных парках Азербайджана" сказала Мелек Шукюрова - директор азербайджанского представительства Регионального экологического центра, сотрудничающего с министерством экологии и природных ресурсов в рамках проекта по созданию "экокоридоров", сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
Новость обновляется
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре