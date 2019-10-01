Министерство экологии и природных ресурсов разработает национальную программу для развития экотуризма в Азербайджане.

Об этом в ходе "круглого стола" на тему "Экотуристическая деятельность в национальных парках Азербайджана" сказал директор Департамента по охране биологического разнообразия министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, несмотря на большой потенциал национальных парков Азербайджана с биологической точки зрения, посещающих их туристов не так много: "Поэтому для развития национальных парков страны будет разработана программа. Необходимо обдумать пути повышения числа посетителей Национальных парков, определить пустоты в этой сфере. Не следует забывать, что 5-10 лет назад в течение года все Национальные парки посетили примерно 3000 человек. За восемь месяцев этого года Национальные парки Азербайджана посетили 74,217 тысячи человек".

Ализаде добавил, что в этом году Национальные парки посетили 7,286 тысячи иностранцев и 66,931 тысячи граждан страны.

В заключение он сказал, что развитие экотуризма служит популяризации страны и росту ее доходов.

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