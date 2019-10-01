По его словам, в этих центрах должны быть ответственные лица, которые будут встречать людей.

"К сожалению, в связи с этим в национальных парках страны есть определенные пробелы. Кроме этого, необходимо изменить законодательную базу по особо охраняемым природным территориям", - сказал Салманов.

Он добавил, что строительство объектов общепита и мест размещения в национальных парках допустимо.

"Необходимые процедуры для строительства таких объектов не отражены в нормативных актах. Сегодня в 11 национальных парках страны, исключая один - два, нет таких объектов", - подчеркнул Салманов.

На мероприятии было отмечено, что коса "Шах-Дили" - самая восточная точка Абшеронского полуострова, также является конечно точкой Абшеронского национального парка, и эту территорию можно превратить в более интересное и запоминающееся место для туристов.

На мероприятии было отмечено, что в некоторые красивые места Азербайджана, в том числе к водопадам опасно подниматься как на автомобиле, так и пешком. Здесь можно провести канатную дорожку, как это делается во многих странах.