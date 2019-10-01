https://news.day.az/society/1161725.html У входов в нацпарки Азербайджана могут быть созданы экотуристические центры
У входов в нацпарки Азербайджана могут быть созданы экотуристические центры
Создание экотуристических центров, отвечающих международным стандартам, у входа в каждый национальный парк в Азербайджане, является важной задачей.
Об этом сказал национальный координатор проекта Трансграничный совместный секретариат Германского банка развития Руслан Салманов в ходе "круглого стола", проведенного на тему "Экотуристическая деятельность в национальных парках Азербайджана", передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.
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