До конца года в рамках проекта "Оптика до дома" ООО "Бакинская телефонная связь" обеспечит все жилые здания в центре столицы доступом к широкополосному интернету, передает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

В настоящее время телекоммуникационный оператор "Baktelecom" "AzEuroTel" начал работы по реконструкции в Государственном историко-архитектурном заповеднике "Ичеришехер" и осуществляется замена медных кабелей на оптоволоконные линии. В ближайшее время будет начато обеспечение квартир и жилплощадей в заповеднике высокоскоростными мультимедийными услугами посредством оптических кабелей.

Отметим, что работы на территории архитектурных памятников, требующих особый подход, осуществляются под контролем специалиста не нанося ущерба дизайну.

В то же время, на центральных улицах столицы, входящих в служебную территорию "AzEuroTel", продолжаются работы по обновлению старой инфраструктуры связи и организации оптической сети. Работы по обновлению сети в свыше пяти тысячах квартирах будут завершены до конца года и ООО "AzEuroTel" поэтапно обеспечит населению выход к оптической сети.

В настоящее время в приблизительно 60 тысяче квартирах столицы активирована широкополосная оптическая сеть, в Ясамальском, Хатаинском, Низаминском, Гарадагском и Сураханском районе работы по реконструкции продолжаются.

Отметим, что проект "Оптика до дома" применяется на основе технологии "GPON (Gigabit Passive Optical Network)". Она позволяет использовать телефон, интернет и услуги İPTV через одну линию. С этой точки зрения "Baktelecom" создает абонентом условия для использования преимуществами технологии и на выгодных условиях подключиться к пакету "одна линия три услуги".

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