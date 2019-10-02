https://news.day.az/society/1161871.html В Баку BMW из Грузии перевернулся на трассе в аэропорт - ВИДЕО
В Баку BMW из Грузии перевернулся на трассе в аэропорт - ВИДЕО
Автомобиль потерял управление и перевернулся на шоссе, ведущим в бакинский аэропорт.
Как передает Oxu.Az, инцидент произошел на участке шоссе близ поселка Сураханы, передает Day.Az.
Автомобиль BMW с грузинскими регистрационными номерами врезался в металлическое ограждение дороги, после чего несколько раз перевернулся.
Водитель автотранспортного средства поспешил удалиться с места происшествия.
Прибывшие на место аварии сотрудники дорожной полиции зафиксировали повреждения дорожной инфраструктуры.
По факту ведется расследование.
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