Автомобиль потерял управление и перевернулся на шоссе, ведущим в бакинский аэропорт.

Как передает Oxu.Az, инцидент произошел на участке шоссе близ поселка Сураханы, передает Day.Az.

Автомобиль BMW с грузинскими регистрационными номерами врезался в металлическое ограждение дороги, после чего несколько раз перевернулся.

Водитель автотранспортного средства поспешил удалиться с места происшествия.  

Прибывшие на место аварии сотрудники дорожной полиции зафиксировали повреждения дорожной инфраструктуры.

По факту ведется расследование.

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