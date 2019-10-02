Сегодня с 08:30 до 19:00 на восьмом километре магистрального газопровода "Ордахал-Ярдымлы" выполняются работы по переносу части трубопровода. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на ПО "Азеригаз". Поэтому в ряде населенных пунктов Ярдымлинского и Лерикского районов газоснабжение будет приостановлено.

Кроме того, в связи с наладочными работами на газораспределительной станции "Шамахы" газ в ряд сел Шамахинского района будет подаваться с перебоями.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!