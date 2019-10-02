https://news.day.az/society/1161912.html В Баку столкнулись три автомобиля - ВИДЕО
В Баку столкнулись три автомобиля - ВИДЕО
В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.
Как сообщает Oxu.Az, инцидент зафиксирован на улице Ислама Сафарли передает Day.Az.
Автомобиль марки Renault, за рулем которого находился Мухаммед Гурбанов, столкнулся на перекрестке с автомобилем марки Ford.
От силы удара Renault вылетел на обочину дороги и врезался в припаркованный там BMW.
Пострадавших нет, но транспортные средства оказались сильно деформированы.
По факту ведется расследование.
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