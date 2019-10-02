В Насиминском районе Баку произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Как сообщает Oxu.Az, инцидент зафиксирован на улице Ислама Сафарли передает Day.Az.

Автомобиль марки Renault, за рулем которого находился Мухаммед Гурбанов,  столкнулся на перекрестке с автомобилем марки Ford.

От силы удара Renault вылетел на обочину дороги и врезался в припаркованный там BMW.

Пострадавших нет, но транспортные средства оказались сильно деформированы.

По факту ведется расследование.

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