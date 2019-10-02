На участке ул. Шафаята Мехтиева протяженностью 800 м в Ясамальском районе Баку - от ул. Абдуррагимбека Ахвердиева до ул. Ландау с целью обеспечения выезда в направлении парка Гусейна Джавида продолжаются работы по реконструкции. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Госагентство автомобильных дорог.

Очень узкая проезжая часть этого участка улицы создавала проблемы в движении автотранспорта, поэтому транспортные средства, направляющиеся с Тбилисского проспекта и со стороны парка Гусейна Джавида, вынуждены были выезжать на просп. Гусейна Джавида. Это создавало пробки и заторы на проспекте, перед станцией метро "Эльмляр Академиясы", в особенности в часы пик. Теперь проезжая часть улицы, ширина которой составляла 6-8 м, расширена до 18 м. Здесь закладываются новые пешеходные тротуары шириной 2-4 м и укладывается трехслойное асфальтовое покрытие. В необходимых местах будут установлены дорожные знаки и информационные щиты, нанесена дорожная разметка и пешеходные "зебры". Таким образом, на территории будет создана современная дорожная инфраструктура.

После завершения работ по реконструкции транспортные средства, движущиеся с Тбилисского просп. и со стороны парка Гусейна Джавида, не въезжая на просп. Г. Джавида, смогут воспользоваться участком улицы Шафаята Мехтиева - от ул. Абдурраргимбека Ахвердиева до ул. Ландау, и продолжать движение. Это уменьшит пробки и заторы перед станцией метро "Эльмляр Академиясы" на просп. Г. Джавида.

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