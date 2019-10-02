https://news.day.az/society/1161922.html В двух частях Баку ограничат подачу газа
В двух частях Баку ограничат подачу газа
Сегодня с 10:00 ограничено газоснабжение поселков Сулутепе и Ходжагасан Бинагадинского района Баку.
Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в ПО "Азеригаз".
Ограничения связаны с устранением утечек газа, выявленных на газопроводе среднего давления.
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