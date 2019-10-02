Сегодня с 10:00 ограничено газоснабжение поселков Сулутепе и Ходжагасан Бинагадинского района Баку.

Как передает Day.Az, об этом сообщили Trend в ПО "Азеригаз".

Ограничения связаны с устранением утечек газа, выявленных на газопроводе среднего давления.

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