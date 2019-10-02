В пятиэтажном отеле в Баку произошел пожар.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение МЧС Азербайджана, возгорание произошло в трансформаторе, расположенном в подвале гсотиниц в Наримановском районе. 

Пожар был потушен прибывшими на место сотрудниками МЧС. Спасателями были эвакуированы 10 иностранных туристов. 

А. Мамедов

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