https://news.day.az/society/1161960.html Пожар в отеле в центре Баку - эавкуированы иностранные туристы
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение МЧС Азербайджана, возгорание произошло в трансформаторе, расположенном в подвале гсотиниц в Наримановском районе.
Пожар в отеле в центре Баку - эавкуированы иностранные туристы
В пятиэтажном отеле в Баку произошел пожар.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на сообщение МЧС Азербайджана, возгорание произошло в трансформаторе, расположенном в подвале гсотиниц в Наримановском районе.
Пожар был потушен прибывшими на место сотрудниками МЧС. Спасателями были эвакуированы 10 иностранных туристов.
А. Мамедов
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