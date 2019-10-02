Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман, северо-западный ветер днем сменится умеренным юго-восточным ветром. Как передает Day.Az, об этом сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-20, днем - 23-26, в Баку ночью 18-20, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 762 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако вечером на некоторых горных территориях ожидаются кратковременные грозовые дожди. Утром местами туман, ветер восточный.

Ночью - 14-18, днем - 25-30, в горах - 7-12, днем - 15-20 градусов тепла.

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