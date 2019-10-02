https://news.day.az/society/1162002.html В Азербайджане значительно выросло число студентов
В Азербайджане значительно выросло число студентов
В прошлом учебном году число мест госзаказа в вузах Азербайджана выросло на 66%.
Об этом на мероприятии, посвященном 90-летнему юбилею создания Института нефтехимических процессов (ИНХП) имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
Байрамов отметил, что за последние пять лет число студентов, обучающихся в системе высшего образования, выросло на 21%.
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