В прошлом учебном году число мест госзаказа в вузах Азербайджана выросло на 66%.

Об этом на мероприятии, посвященном 90-летнему юбилею создания Института нефтехимических процессов (ИНХП) имени Юсифа Мамедалиева Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), сказал министр образования Джейхун Байрамов, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Байрамов отметил, что за последние пять лет число студентов, обучающихся в системе высшего образования, выросло на 21%.

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