В Баку будет проведена конференция, посвященная проблемам молодых людей с инвалидностью

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство молодежи и спорта, в работе конференции примут участие представители госструктур Азербайджана, России, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Украины, Грузии, Латвии и Литвы, руководители государственных и частных центров реабилитации, представители медиа и гражданского общества Азербайджана, передает Day.Az.

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