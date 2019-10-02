https://news.day.az/society/1162040.html В Баку обсудят проблемы молодых людей с инвалидностью
В Баку обсудят проблемы молодых людей с инвалидностью
В Баку будет проведена конференция, посвященная проблемам молодых людей с инвалидностью
Как сообщает в среду Trend со ссылкой на министерство молодежи и спорта, в работе конференции примут участие представители госструктур Азербайджана, России, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркменистана, Украины, Грузии, Латвии и Литвы, руководители государственных и частных центров реабилитации, представители медиа и гражданского общества Азербайджана, передает Day.Az.
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