Обнародовано видео ДТП, которые произошли за последний месяц в Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, основные причины автоаварий - несоблюдение дистанции, нарушение правил маневрирования и движения по полосам, попадание в слепую зону крупногабаритных грузовиков.

Некоторые ДТП произошли в результате элементарной халатности водителей.

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