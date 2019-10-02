В рамках Госпрограммы, направленной на социально-экономическое развитие регионов, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана на высоком уровне осуществляет реконструкцию автомобильной дороги протяженностью 25 километров в Шабранском районе.

Об этом сказал в среду Trend заведующий отделом связей с общественностью Агентства Анар Наджафли, комментируя распоряжение Президента Ильхама Алиева о дополнительных мерах в связи со строительством автомобильной дороги Сурра-Дюз Билиджи-Горган-Чинарлар, передает Day.Az.

Он сообщил, что дорога реконструируется по четвертому техническому уровню. Автомобильная дорога Сурра-Дюз Билиджи-Горган-Чинарлар Шабранского района имеет земляную основу и покрытие из гравия. Из-за того, что дорога продолжительное время эксплуатировалась без капитального ремонта, на ней возникали проблемы для бесперебойного движения транспортных средств.

Согласно плану проекта, деформированные части дороги выравниваются, осуществляются работы по расширению и поднятию дорожной основы, разравниванию грунта автогрейдером и уплотнению. С целью расширения определенной части дороги осуществляются работы по удалению части горного склона.

"По завершении строительства дорожной основы будет заложен нижний слой из щебня и верхний слой из песчано-гравийной смеси. На протяженности всего маршрута осуществляется работа по замене и изоляции 16 железобетонных водоотводных труб различного диаметра, пришедших в непригодность. Кроме этого проектом предусмотрено строительство двух прямоугольных водотоков, а также в двух точках однопролетных железобетонных мостов. Далее, согласно "Правилам и нормам строительства" будут проведены работы по укладке в два слоя крупнозернистого и мелкозернистого асфальтобетона. Эти работы охватят площадь более чем 150 тысяч квадратных метров", - сказал Наджафли.

Он добавил, что работы по реконструкции проводятся согласно технологической последовательности, под непосредственным контролем руководства Агентства. На завершающем этапе проекта для организации нормального движения планируется установка дорожных знаков, информационных табло, указателей километража и сигнальных опор, а также по нанесению дорожной разметки.

Автомобильная дорога Сурра-Дюз Билиджи-Горган-Чинарлар объединяет девять населенных пунктов с общим количеством населения около четырех тысяч человек. Реконструкция дороги улучшит транспортное сообщение между селами и районным центром, а также послужит развитию сельского хозяйства и туризма в окрестностях, что положительно скажется на благосостоянии местного населения.

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