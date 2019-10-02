Министерство налогов продолжает контрольные меры по пресечению фактов производства и продажи алкогольных напитков без акцизных марок или с поддельными акцизными марками.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в Главное управление предварительного расследования налоговых преступлений министерства поступила оперативная информация о том, что на предприятии в селе Гасансу Агстафинского района кустарным методом производятся алкогольные напитки, которые с целью уклонения от уплаты налогов маркируются поддельными акцизными марками. В ходе оперативных контрольных мер, на объекте, принадлежащем физическому лицу Исмайылову Арзу Айдын оглу, информация подтвердилась. Было установлено, что несмотря на то, что налогоплательщик обратился в налоговой орган в связи с прекращением деятельности до 19.08.2024 года, фактически, он ее продолжал. Три физических лица были привлечены к работе без оформления трудового договора. На объекте было обнаружено 4955 поддельных акцизных марок, а также установлено, что 1036 единиц готовой продукции промаркированы поддельными акцизными марками и хранятся для дальнейшей продажи.

На предприятии был обнаружен опасный для человеческого организма раствор "Растворитель 646". В связи с предположением использования этого вещества в производстве продукции к расследованию были привлечены сотрудники Агентства пищевой безопасности.

Министерство налогов в очередной раз напоминает, продажа продукции без акцизных марок или с поддельными марками запрещена законодательством и налоговые органы принимают меры по устранению таких фактов и привлечению к ответственности виновных.

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