https://news.day.az/society/1162303.html В Азербайджане десятки семей получат материальную помощь от государства
В Азербайджане десятки семей получат материальную помощь от государства
В целях исполнения соответствующего указа главы государства министерство труда и социальной защиты населения продолжает работы по выдаче единовременных выплат в размере 11 тысяч манатов наследникам шехидов. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend в четверг со ссылкой на министерство.
На очередном заседании соответствующей комиссии было принято решение об обеспечении единовременными выплатами 191 наследника еще 112 шехидов.
Необходимые суммы в ближайшие дни будут переведены на банковские счета наследников шехидов.
В целом на получение единовременной выплаты установлены права наследников 12 268 шехидов.
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