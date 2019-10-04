Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, вечером в отдельных местностях полуострова возможны кратковременные дожди, умеренный южный ветер. Об этом сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, передает Day.Az.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-20, днем - 24-28, в Баку ночью 16-18, днем 25-27 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, утром местами туман, западный ветер временами в отдельных местах будет усиливаться.

Температура воздуха ночью 15-20, днем 25-30, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

5-6 октября комфортная температура на Абшеронском полуострове будет благоприятной для метеозависимых людей, но преимущество южного ветра может вызвать дискомфорт у некоторых из них.

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