АФФА отреагировала на провокацию, совершенную в матче второго тура группы A Лиги Европы по футболу между люксембургским "Дюделанжем" и азербайджанским "Карабахом", передает Day.Az со ссылкой на АФФА.

Сразу же после инцидента руководство АФФА связалось с руководством УЕФА и выразило свое недовольство.

Ассоциация уже адресовала жалобу в УЕФА, потребовав принять необходимые меры.

АФФА выразила признательность футболистам "Карабаха" за то, что они не пошли на провокацию, справились с эмоциями.

Команда "Карабах" продемонстрировала настоящее уважение ценностям УЕФА, уважение к решению судьи, уважение к сопернику и уважение к болельщикам.

Напомним, что инцидент произошел после второго гола, забитого агдамским клубом в ворота хозяев поля.

Так, на 30-й минуте, после второго гола, забитого "Карабахом", в центр стадиона был запущен дрон с "флагом" сепаратистской "Нагорно-карабахской республики". Вслед за этим между болельщиками и игроками произошла перепалка, вследствие чего главный арбитр остановил игру. Игра была возобновлена примерно через 20 минут. В паузе, возникшей в результате провокации, министр спорта Люксембурга от имени правительства Люксембурга принес извинения команде "Карабах" и ее болельщикам. Представители клуба "Карабах" на месте выразили недовольство в связи с ситуацией клубу "Дюделанж" и представителям УЕФА.

Матч завершился разгромной победой "Карабаха" - 4:1.

Отметим, что футбольный клуб "Карабах" - один из немногих клубов футбольного мира, который из-за политического конфликта, оккупации армянских вооруженных подразделений не может проводить домашние игры на своем стадионе в Агдамском районе, который он представляет.

АФФА решительно осуждает попытки политических провокаций на футбольных матчах.

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