В Низаминском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщает Oxu.Az, занимающийся извозом Мамедов Пунхан Валех оглы остановил автомобиль марки "Тофаш" на проспекте Гейдара Алиева в неположенном месте, передает Day.Az.

В это время мужчина по имени Эльчин вышел из машины, и хотел перейти дорогу.

В результате его сбил автомобиль марки Mercedes Vito, за рулем которого был Рагимов Реджаб Муса оглы. Мужчина от полученных травм скончался на месте происшествия.

На территорию были привлечены сотрудники Низаминского районного управления полиции.

По факту ведется расследование.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!