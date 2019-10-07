Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, временами усиливающийся северо-западный ветер днем начнет стихать. Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 14-18, днем - 20-23, в Баку ночью - 15-17, днем - 21-23 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако ночью и утром в некоторых восточных районах ожидаются грозовые дожди. Утром местами туман. Порывистый западный ветер

Ночью - 13-18, днем - 23-28, в горах ночью - 6-11, днем - 13-18 градусов тепла.

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