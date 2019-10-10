Еще тысячи вынужденных переселенцев получат жилье
В текущем году жилье будет предоставлено свыше 3700 вынужденным переселенцам Азербайджана.
Об этом на пресс-конференции, проведенной в исполнительном секретариате правящей партии Ени Азербайджан" (ПЕА), сказал председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.
Глава комитета отметил, что на первом этапе в жилом комплексе Гобу-Парк жильем были обеспечены 1026, на втором этапе - 1300 семей.
По словам Рзаева, кроме того, в Ширване жилье будет представлено 300 семьям, в Бейлагане строится 146 частных домов: "В Гекчае, Гёкгеле и Кюрдамире в эксплуатацию будут введены в строй поселки".
Глава комитета добавил, что для распределения жилья работает комиссия.
Рзаев также подчеркнул, что в первую очередь жилье предоставляется тем вынужденным переселенцам, которые проживают в тяжелых условиях: "В настоящее время таких семей 24 тысячи".
В заключение он отметил, что сделаны обращения для выделения земельных участков под строительство жилья.
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