С первой половины будущего года баланс Вakı Kart можно будет пополнять онлайн. Об этом сообщил журналистам глава пресс-службы Бакинского транспортного агентства (БТА) Маис Агаев, сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам главы пресс-службы, завершаются работы по переводу автобусов на карточную систему.

"К концу года все автобусы Баку перейдут на карточную систему оплаты", - сказал Агаев.

Как отметил глава пресс-службы, на данный момент в столице в 503 автобусах работает карточная система оплаты, однако у остальных такой системы нет: "Главная причина задержки данного процесса связана с обновлением устаревших транспортных средств. То есть, нет смысла устанавливать в устаревших автобусах карточную систему".

Агаев также отметил, что правительство ведет работы по обновлению транспортных парков.

"До конца ноября в столицу будут доставлены 300 новых автобусов, 210 из которых уже ввезены в Баку", - добавил глава пресс-службы.

По словам Агаева, данные автобусы будут введены в эксплуатацию до конца года.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!