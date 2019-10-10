https://news.day.az/society/1164665.html Жуткое ДТП в Сиязане: автобус сбил школьницу - ВИДЕО
Жуткое ДТП в Сиязане: автобус сбил школьницу - ВИДЕО
В соцсетях распространились кадры жуткого ДТП, произошедшего в Сиязане.
Как передает Day.Az, на видео зафиксирован момент, где автобус на высокой скорости сбивает школьницу, перебегающую дорогу.
О состоянии здоровья девочки ничего не сообщается.
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