В соцсетях распространились кадры жуткого ДТП, произошедшего в Сиязане.

Как передает Day.Az, на видео зафиксирован момент, где автобус на высокой скорости сбивает школьницу, перебегающую дорогу.

О состоянии здоровья девочки ничего не сообщается.

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