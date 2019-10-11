https://news.day.az/society/1164700.html Тяжелая авария в Баку, есть погибший
Тяжелая авария в Баку, есть погибший
В Хазарском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла в поселке Гала.
Автомобиль марки ВАЗ 2107, потеряв управление, столкнулся с опорой.
В результате ДТП водитель Абузаров Эльман Рауф оглу 1988 г.р. погиб на месте происшествия.
Выясняются обстоятельства ДТП.
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