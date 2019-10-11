В Хазарском районе Баку произошло ДТП со смертельным исходом.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, авария произошла в поселке Гала.

Автомобиль марки ВАЗ 2107, потеряв управление, столкнулся с опорой.

В результате ДТП водитель Абузаров Эльман Рауф оглу 1988 г.р. погиб на месте происшествия.  

Выясняются обстоятельства ДТП. 

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