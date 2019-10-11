Сегодня с 10:00 и до завершения работ будут перебои в газоснабжении поселках А. Асланова, НЗС, улицах К.Керимова, Д.Сафарова и М.Давуд в Хатаинском районе Баку. Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Перебои связаны с устранением утечек газа на линии среднего давления по улице Ш. Мамедова, и наладочными работами на улице М. Рустамова, 2.

Вместе с тем, с 10:00 до 18:00 в некоторых населенных пунктах Шамкирского района Азербайджана будет временно приостановлено газоснабжение в связи с проведением наладочных работ на линии среднего давления.

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