https://news.day.az/society/1164711.html На Абшероне появится новый жилой квартал для вынужденных переселенцев
На Абшероне появится новый жилой квартал для вынужденных переселенцев
Фонд социального развития вынужденных переселенцев Азербайджана отобрал подрядчика для удовлетворения потребностей вынужденных переселенцев. Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на портал госзакупок Азербайджана.
Так, Фонд привлек строительную компанию ООО "Məkan-İnşaat" для проектирования нового жилого квартала на 1152 семьи с необходимой технической инфраструктурой на территории Абшеронского района для улучшения жилищно-бытовых условий вынужденных переселенцев, временно проживающих в общежитиях Сумгайыта.
Сумма, предоставленная заказчиком, составила 363,4 тысячи манатов.
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