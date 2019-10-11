Фонд социального развития вынужденных переселенцев Азербайджана отобрал подрядчика для удовлетворения потребностей вынужденных переселенцев. Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на портал госзакупок Азербайджана.

Так, Фонд привлек строительную компанию ООО "Məkan-İnşaat" для проектирования нового жилого квартала на 1152 семьи с необходимой технической инфраструктурой на территории Абшеронского района для улучшения жилищно-бытовых условий вынужденных переселенцев, временно проживающих в общежитиях Сумгайыта.

Сумма, предоставленная заказчиком, составила 363,4 тысячи манатов.

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