Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове прогнозируется облачность, местами кратковременные дожди, северо-западный ветер днем временами будет усиливаться. Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-18, днем - 20-23, в Баку ночью - 16-18, днем - 20-22 градуса тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 769 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность - 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра в течение дня местами ожидаются кратковременные грозовые дожди, местами ливни, в высокогорной местности возможен мокрый снег. Ночью и утром местами туман, порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью - 15-19, днем - 22-27, в горах ночью - 5-10, днем - 12-16 градусов тепла.

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