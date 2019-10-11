С этого года квоту на промышленный лов рыбы выдают центры Службы "Asan".

Об этом на сегодняшней пресс-конференции в министерстве экологии и природных ресурсов сказал директор Департамента по охране биологического разнообразия министерства экологии и природных ресурсов Хикмет Ализаде, сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Ализаде, это гарантирует прозрачное и быстрое получение квот: "Для любителей-рыболовов создано много возможностей, для них выделены места в различных бассейнах, а также в национальных парках".

Директор Департамента отметил, что в последнее время в социальных сетях звучат серьезные обвинения о том, что в сфере рыболовства царит произвол, то есть, существуют серьезные проблемы, и надлежащие структуры не пресекают их.

"Да, в этой сфере существуют серьезные проблемы. Браконьерство было всегда и существует сегодня даже в самых развитых странах. В настоящее время незаконный оборот морепродуктов в мире оценивается до 25 миллиардов долларов, и примерно 2/5 выловленных морепродуктов (неофициально еще больше) приходится на долю браконьеров", - сказал Ализаде.

По словам директора Департамента, Управление полиции на водном транспорте, непосредственно осуществляющее контроль над этой сферой, проводит большую работу. В свою очередь Минэкологии в рамках своих полномочий совместно с Управлением проводит мониторинги, осуществляет пропагандистскую работу, дает рекомендации.

"Однако пресечь за короткое время эти нарушения невозможно. Этой сфере должны помогать те, кто поднимает этот вопрос, должна быть представлена конкретная адресная информация об этих нарушениях. К сожалению, большинство звучащих обвинений поверхностны, люди пытаются обвинять государственные структуры, не будучи готовы последовательно исполнить свой гражданский долг", - отметил Ализаде.

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