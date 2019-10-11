https://news.day.az/society/1164993.html Вниманию бакинских водителей! На этой улице ограничат движение
Вниманию бакинских водителей! На этой улице ограничат движение
На одной из улиц Баку будет ограничено движение автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.
Согласно информации, в связи с запланированными ремонтными работами в ночь с 13 на 14 октября будет ограничено движение автотранспорта на участке улицы Шафаята Мехтиева между перекрестками с улицами генерала Акима Аббасова и Абдурагим бека Ахвердиева.
Движение будет закрыто в течение 3-4 дней. Агентство просит водителей заранее выбирать альтернативные пути и приносит свои извинения в связи с возможными временными неудобствами.
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