На одной из улиц Баку будет ограничено движение автомобилей, передает Day.Az со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, в связи с запланированными ремонтными работами в ночь с 13 на 14 октября будет ограничено движение автотранспорта на участке улицы Шафаята Мехтиева между перекрестками с улицами генерала Акима Аббасова и Абдурагим бека Ахвердиева.

Движение будет закрыто в течение 3-4 дней. Агентство просит водителей заранее выбирать альтернативные пути и приносит свои извинения в связи с возможными временными неудобствами.

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