Один человек пострадал в результате ДТП в Сабунчинском районе Баку.

Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, легковой автомобиль сбил Балаярова Балаяра Салим оглу 1952 г.р., передвигавшегося через дорогу на велосипеде.

Пострадавший был срочно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.

По факту ведется расследование.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!