https://news.day.az/society/1165044.html В Баку автомобиль сбил 67-летнего велосипедиста
В Баку автомобиль сбил 67-летнего велосипедиста
Один человек пострадал в результате ДТП в Сабунчинском районе Баку.
Как передает Day.Az со ссылкой на ONA, легковой автомобиль сбил Балаярова Балаяра Салим оглу 1952 г.р., передвигавшегося через дорогу на велосипеде.
Пострадавший был срочно госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой.
По факту ведется расследование.
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