https://news.day.az/society/1165047.html Названо количество пенсионеров в Азербайджане
Названо количество пенсионеров в Азербайджане
В Азербайджане женщины составляют большинство среди получающих пенсии. Об этом сообщили Day.Az в министерстве труда и социальной защиты.
В настоящее время число обеспеченных трудовыми пенсиями составляет один миллион 350 тысяч 680 человек. Из них 57 процентов (763 260 человек) - женщины, 43 процента (587 420) - мужчины.
492 315 пенсионеров по возрасту составляют женщины, 262 497 - мужчины. Среди лиц, получающих пенсию по инвалидности 172 308, - женщины, 202 697 - мужчины.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре