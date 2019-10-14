https://news.day.az/society/1165653.html В Баку в популярной детской смеси обнаружили червя - НАЧАТО РАССЛЕДОВАНИЕ - ВИДЕО
В Баку в популярной детской смеси обнаружили червя - НАЧАТО РАССЛЕДОВАНИЕ - ВИДЕО
Житель Баку утверждает, что обнаружил червя в детской смеси, которую он купил для своего ребенка.
Как передает Day.Az, соответствующее видеодоказательство он прислал в Trend.
По словам родителя, в упаковке детской смеси "Нутрилак", купленной в аптеке в поселке Баладжары, нашелся червь. Гражданин обратился в соответствующие органы в связи с этим.
Агентство пищевой безопасности Азербайджана начало расследование по этому вопросу и результаты будут обнародованы в ближайшее время.
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