Житель Баку утверждает, что обнаружил червя в детской смеси, которую он купил для своего ребенка.

Как передает Day.Az, соответствующее видеодоказательство он прислал в Trend.

По словам родителя, в упаковке детской смеси "Нутрилак", купленной в аптеке в поселке Баладжары, нашелся червь. Гражданин обратился в соответствующие органы в связи с этим.

Агентство пищевой безопасности Азербайджана начало расследование по этому вопросу и результаты будут обнародованы в ближайшее время.

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