В рамках мероприятий, посвященных 100-летию охраны границ Азербайджана, Государственная пограничная служба создала в Баку Музей жертв политических репрессий. Музей, посвященный памяти жертв советских репрессий, находится в административном здании Государственной пограничной службы, которое когда-то служило штаб-квартирой КГБ бывшего СССР, где многие из этих жертв были допрошены, подвергнуты пыткам или убиты.

Первоначально инициатива создания музея была выдвинута генерал-полковником Эльчином Гулиевым и поддержана Президентом Ильхамом Алиевым.

В настоящее время Государственная пограничная служба занимается набором музейного персонала, поэтому рабочее время не является регулярным, однако запросы на посещение могут быть легко организованы.

Day.Az со ссылкой на Trend представляет вниманию читателей репортаж из музея.

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