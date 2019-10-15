https://news.day.az/society/1165945.html В Баку машина въехала в чайхану - ВИДЕО
В Баку машина въехала в чайхану - ВИДЕО
Случившееся в Баку ДТП попало на камеру.
Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, водитель автомобиля не мог справиться с управлением, в результате транспортное средство выехало на обочину дороги и врезалось в здание чайханы.
В результате инцидента никто серьезно не пострадал, но автомобилю и объекту был нанесен ущерб.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре