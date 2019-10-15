Случившееся в Баку ДТП попало на камеру.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, водитель автомобиля не мог справиться с управлением, в результате транспортное средство выехало на обочину дороги и врезалось в здание чайханы.

В результате инцидента никто серьезно не пострадал, но автомобилю и объекту был нанесен ущерб.

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