Агентство пищевой безопасности и представители правоохранительных органов провели рейд в Бардинском районе. Об этом сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Агентство.

Рейд был проведен на основании поступившей жалобы и был осмотрен приусадебный участок, принадлежащий жителю села Союгбулаг Лачинского района Гурбанову Тофигу Ибрагим оглу (1975), проживающему в селе Алачадырлы Бардинского района.

В ходе осмотра было выявлено 255 килограммов конины неизвестного происхождения, совершенно непригодной для употребления. При органолептической проверке было установлено, что обескровливание животных было проведено неправильно, и мясо издает резкий и неприятный запах.

Взятые с мертвечины пробы были отправлены на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности. По факту продолжается разбирательство.

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