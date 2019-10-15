Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром в отдельных местах слабый туман, юго-западный ветер вечером сменится северным, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью 15-18, днем - 22-26, в Баку ночью 15-17, днем 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 70-80, днем 50-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, ночью и утром местами туман. Западный ветер временами в отдельных местностях будет усиливаться.

Ночью 11-16, днем 23-28, в горах ночью 5-9, днем 15-20 градусов тепла.

Завтра на Абшеронском полуострове ожидается преимущественно безветренная, комфортная погода, благоприятная для метеочувствительных людей.

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