Жуткое ДТП в Баку попало на камеру видеонаблюдения.

Как передает Day.Az со ссылкой на Avtosfer.az, водитель автомобиля, поворачивая с Парламентского проспекта на улицу Иззета Набиева, не справился с управлением.

В результате транспортное средство врезалось в машину, двигавшуюся по встречной полосе. Водители получили легкие травмы, но автомобили были сильно деформированы.

Отметим, что инцидент произошел возле здания Милли Меджлиса.

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