https://news.day.az/society/1166630.html Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
17 октября вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
Вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews
17 октября вышла очередная печатная версия онлайн-газеты AzerNews.
В новом номере газеты читайте: Fitch Rating: Азербайджан лидирует на Южном Кавказе по стабильному росту, Страна подпишет соглашение о преференциальной торговле с Турцией, Австрийские компании проявляют интерес к химической промышленности, Lufthansa назвала Баку городом месяца и т.д.
AzerNews является ассоциированным членом Всемирной новостной и газетной ассоциации (WAN-IFRA).
С онлайн-газетой Вы можете ознакомиться на сайте www.azernews.az.
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