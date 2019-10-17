В Шамкире пресечена продажа десятков килограммов мертвечины - ФОТО
Агентство пищевой безопасности Азербайджана провело очередное мероприятие по обеспечению пищевой безопасности в Шамкирском районе. Об этом сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Агентство.
В ходе мониторинга было установлено, что житель Гекгельского района Мамедов Азер Джумшуд оглу продает у дороги в поселке Чинарлы Шамкирского района около 58 кг мяса и мясной продукции неизвестного происхождения, не прошедших ветеринарно-санитарную экспертизу и не отвечающих ветеринарно-санитарным требованиям.
Продажа непригодного для употребления в пищу мяса была пресечена.
Пробы мяса были отправлены на экспертизу в лабораторию Института пищевой безопасности. Результат анализов подтвердил, что мясо старое, является мясом умершего животного, и подверглось бактериологическому заражению.
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