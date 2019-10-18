В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, однако к ночи местами прогнозируются кратковременные дожди, утром возможен слабый туман, ветер северный. Об этом сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 16-18, днем - 22-25, в Баку ночью - 16-18, днем - 23-25 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 764 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако к вечеру в отдельных местах ожидаются грозовые дожди. Ночью и утром местами туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью - 12-17, днем - 23-28, в горах ночью - 5-10, днем - 15-20 градусов тепла.

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