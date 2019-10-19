С первого января следующего года энергетические напитки будут включены в "холодную цепочку", и будет осуществляться контроль над их транспортировкой и хранением при температуре от 0 до 18 градусов.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал советник председателя Агентства пищевой безопасности Эльхан Микаилов на встрече с предпринимателями, которые производят и импортирует энергетические напитки.

По его словам, подготовлены и переданы в министерство юстиции "Временные санитарные нормы и правила по энергетическим напиткам", которые прошли регистрацию в Государственном реестре правовых актов и вступят в силу с первого января 2020 года. В подготовке документа был использован опыт международных организаций и передовых стран мира, а также научные исследования ЕС.

Согласно вышеуказанным правилам, субъекты предпринимательства, занимающиеся на территории страны производством и импортом энергетических напитков, должны организовать свою деятельность с первого января 2020 года в соответствии с нормами и правилами, отраженными в документе.

Микаилов добавил, что документ запрещает продажу энергетических напитков лицам моложе 18 лет. С этой целью будет запрещена продажа таких напитков около школ и детских садов.

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