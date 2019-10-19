Завершился предварительный этап проекта "Семь чудес Азербайджана", стартовавшего при совместной поддержке Общественного объединения IDEA и Nature and History Production. В результате голосования, проведенного в рамках проекта, определены 25 объектов - финалистов.

Как сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на объединение, второй этап проекта, который был принят общественностью с большим интересом, начнется в ноябре. На этом этапе стартует телевизионный проект с участием ученых, исследователей и экспертов. Каждая из программ, которые будут продолжаться в течение 25 недель, будут посвящены объектам - финалистам, избранным населением.

Отметим, что проект "Семь чудес Азербайджана" стартовал в мае этого года. Как известно, в результате всемирного голосования в 2007 году определены семь чудес света, после чего многие страны начали реализовывать такие проекты для выбора своих чудес. Таким образом, и в Азербайджане стартовал такой проект для определения своих чудес, и было проведено голосование на сайте yeddi.az.

Цель первого проекта "Семь чудес Азербайджана" - повышение чувства патриотизма в обществе, сохранение национально-культурного и исторического наследия, исследование спорных фактов истории Азербайджана на фоне исторических памятников эпохи, привлечение внимания к популяризации, защите и восстановлению находящихся на территории нашей страны исторических, культурных и природных объектов.

В результате заключительного голосования, которое будет проведено в мае будущего года в рамках проекта, среди 25 кандидатов будут избраны семь победителей и 28 мая - в День Республики Азербайджана, памятники, удостоенные звания "Семь чудес Азербайджана", будут представлены общественности.

С 25 объектами-финалистами, избранными в результате голосования, можно ознакомиться на сайте www.yeddi.az.

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