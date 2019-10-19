20 октября в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются местами слабый туман, моросящий дождь, днем переменная облачность, в основном без осадков. В течение дня будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили Day.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха составит на Абшеронском полуострове ночью 15-17, днем 21-25 градусов тепла, в Баку ночью 15-17, днем 22-24 градуса тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы 766 мм ртутного столба, относительная влажность составит ночью 75-85 %, днем 55-65 %.



В районах Азербайджана ожидаются местами грозы, кратковременные дожди, местами интенсивные, ночью и утром местами туман. Будет дуть восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 12-17, днем 21-26 градусов тепла, в горах ночью 6-11, днем 13-18 градусов тепла.

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