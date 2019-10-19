В Агдамском районе автомобиль, потеряв управление, врезался в фонарный столб. 

Как передает АПА, ДТП произошло в селе Имамгулубейли. 

По сообщению, автомобиль марки "Нива", управляемый Гурбановым Джейхуном Ашраф оглу, потеряв управление, столкнулся с фонарным столбом, а также с автомобилем. 

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Ибадов Матлаб Сулейман оглу.

Пострадавшие доставлены в Бардинскую районную больницу, выясняются обстоятельства ДТП. 

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