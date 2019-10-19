https://news.day.az/society/1167380.html В Агдамском районе «Нива» врезалась в дерево, пострадали двое - ФОТО
В Агдамском районе «Нива» врезалась в дерево, пострадали двое - ФОТО
В Агдамском районе автомобиль, потеряв управление, врезался в фонарный столб.
Как передает АПА, ДТП произошло в селе Имамгулубейли.
По сообщению, автомобиль марки "Нива", управляемый Гурбановым Джейхуном Ашраф оглу, потеряв управление, столкнулся с фонарным столбом, а также с автомобилем.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир Ибадов Матлаб Сулейман оглу.
Пострадавшие доставлены в Бардинскую районную больницу, выясняются обстоятельства ДТП.
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