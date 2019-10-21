В отношении лиц, которые нарушили правила и снизили качество пчеловодческих продуктов, представленных на ярмарке меда, будут приняты меры.

Об этом сказала председатель правления ОАО "Аграрная заготовка и снабжение" Лейла Мамедова, передает Day.Az.

По словам председателя правления, после проверок между организатором и продавцом был подписан контракт. Пчеловоды, не соблюдавшие требования контракта, не будут допущены на следующие ярмарки. Мамедова также сообщила, что продажа продукции в открытом виде не запрещена.

"И в странах СНГ, и Европы покупатели выбирают и покупают мед по вкусу и органолептическим показателям. Организация выдала пчеловодам униформу и перчатки. В отношении тех, кто не пользовались перчатками, нарушали права, приняты меры, эти случаи особо задокументированы", - сказала Лейла Мамедова.

Напомним, что с 28 сентября по 18 октября по адресу: проспект Фатали хана Хойского 10 в Наримановском районе Баку (на территории Республиканского стадиона имени Тофига Бахрамова) проходила 20-я Республиканская ярмарка-продажа пчеловодческой продукции.

На ярмарке покупателям предлагалась продукция пчеловодческих хозяйств Дашкесанского, Огузского, Загатальского, Балакенского, Астаринского, Лерикского и других районов Азербайджана.

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